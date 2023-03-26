Росіяни за добу 49 разів обстріляли Херсонщину. Поранені дев’ятеро цивільних

За минулу добу, 25 березня, російські війська здійснили 49 обстрілів Херсонщини, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсон ворог обстріляв тричі. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію і будівлю школи. Поранення отримали дев’ять мирних жителів.

З деокупованої території області евакуйовано ще 91 людину.

Нагадаємо, 25 березня росіяни поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

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