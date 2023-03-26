У Міссісіпі та Алабамі внаслідок руйнівного торнадо загинули 26 людей

Щонайменше 26 людей загинули в американських штатах Міссісіпі та Алабама внаслідок потужного торнадо.

Про це повідомляє ВВС.

Місто Роллінг-Форк майже повністю знищене, вулиці завалені автомобілями, цеглою та склом. Торнадо вдарив по штату Міссісіпі вночі та всього за 10 хвилин завдав сильних руйнувань. Невелике місто Сілвер-Сіті, як і Роллінг-Форк, повідомило про серйозні руйнування, постраждали також населені пункти Вінона та Аморі.

Рятувально-пошукові роботи в штатах тривають, постраждалих людей переселили у тимчасові притулки. За прогнозами, на Алабаму та Джорджію чекають подальші шторми.

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