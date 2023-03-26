Цивільний чоловік підірвався на вибуховому пристрої у Харківській області

25 березня у селі Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Від отриманих травм 70-річний громадянин помер. Це не перший випадок, коли цивільні підриваються на залишених окупантами предметах.

Також окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів, зокрема, Куп’янськ і Вовчанськ. Внаслідок танкового обстрілу села Тимофіївка знищено житловий будинок та господарчі споруди, у Вовчанську пошкоджені житлові будинки.

Також 25 березня російські війська здійснили 49 обстрілів Херсонщини, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

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