Понад 30 країн вже надали допомогу українському енергетичному сектору

Завдяки допомозі міжнародних партнерів 111 енергетичних компаній отримали необхідне обладнання, повідомило Міністерство енергетики України.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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«Гуманітарну допомогу енергетичному сектору вже надали 30 країн. Це 470 вантажів загальною вагою близько 6000 тонн. Міністерство енергетики розподілило гуманітарну допомогу 111 підприємствам енергетичного сектору», – розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

Він зазначив, що одним з основних завдань робочої групи з організації гуманітарної допомоги при Міненерго є опрацювання звернень підприємств ПЕК щодо надання та розподілу гуманітарної допомоги, а також відбір критично необхідного обладнання відповідно до критеріїв пріоритетності процедури закупівлі.

Заступник міністра нагадав, що за ініціативою Європейської Комісії та за погодженням з Міненерго Секретаріат Енергетичного Співтовариства створив Фонд енергетичної підтримки України, який дає змогу урядам, міжнародним фінансовим установам і міжнародним організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену фінансову підтримку для української енергетики. Фондом керує Секретаріат Енергетичного Співтовариства, а закупівлі здійснюються USAID за прозорими, швидкими та ефективними процедурами.

На сьогодні на спеціальному рахунку фонду понад 151 млн євро.

«Робоча група Міненерго вже затвердила перелік обладнання, палива та послуг вартістю понад 137 млн євро для постачання 41 енергетичної компанії за процедурою закупівлі за рахунок коштів фонду. Щодо решти коштів готуються нові запити енергетичних компаній, які забезпечують виробництво, передачу, розподіл електроенергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, а також компаній гірничодобувної промисловості», – сказано в повідомленні.