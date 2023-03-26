Ризики для світової фінансової стабільності зросли через війну та наслідки пандемії

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що ризики для фінансової стабільності у світі зросли.

Про це повідомляє Reuters.

Директор підтвердила, що 2023 стане ще одним складним роком, коли глобальне економічне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки пандемії, війни України і росії та інших чинників.

За словами Георгієвої, навіть при більш оптимістичних прогнозах глобальне зростання буде значно нижчим за середній історичний показник у 3,8%. У МВФ додали, що країни з розвиненою економікою рішуче відреагували на ризики, але потрібно зберігати пильність.

Георгієва попередила, що геоекономічна фрагментація може розділити світ на різні блоки, що «зробить всіх біднішими та менш захищеними».

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