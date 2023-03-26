Німеччина планує вислати із країни понад 30 дипломатів рф

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок хоче вислати із країни понад 30 російських дипломатів. Всі вони акредитовані у Берліні.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише німецьке видання Focus.
Читай також: Мінцифри цьогоріч запустило 39 нових сервісів у застосунку
Органи безпеки повідомили, що підозрювані використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.
У Берліні вважають, що спецслужби рф в Німеччині укомплектовані потужніше, ніж за часів “холодної війни”. Вони налічують близько 160 офіцерів. Російські спецслужби працюють під прикриттям у посольстві Берліна, а також у кількох консульствах в інших містах.
Уряд Німеччини повністю розуміє, що висилка російських агентів не залишиться без відповіді у кремлі.
“У відповідь кремль оголосить небажаними ще більшу кількість німецьких дипломатів”, — сказав у розмові виданню представник міністерства закордонних справ Німеччини на умовах анонімності.
- Ісландія пожертвувала 1,4 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України
- Український ВВП впав на 29,2% – Мінекономіки
- «Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим українським фільмом
- ЄС проведе конференцію щодо повернення українських дітей, викрадених РФ
- Україна отримала 1,32 млрд гривень від продажу арештованого аміаку, який належав росіянам
- Останні новини про Україну – читайте у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь!
- США виділили новий пакет оборонної допомоги Україні на $350 мільйонів
- Створили настільну гру для вивчення маловживаних українських слів
- Профільний комітет схвалив призначення Лісового на посаду міністра освіти