Понад ₴323 млн грошової допомоги виплачено жителям звільнених територій

За 7 місяців у межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більш як 323,7 мільйона гривень.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.
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Як зазначається, проєкт стартував у вересні 2022 року, і нині виплати на звільнених територіях продовжуються.
Повідомляється, що станом на 23 березня 2023 року допомогу готівкою у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 155 тисяч громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.
Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено по 2200 гривень допомоги на місяць більш ніж 39 тисячам осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. Кожна людина отримує такі виплати протягом 3 місяців.
Також нагадаємо, що, починаючи з другої половини минулого року зростає кількість найманих працівників та кількість вакансій від роботодавців, відтак з березня 2022 року 600 тисяч українців повернулись до роботи.
Варто додати, що п’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко закликав повернути українським військовим виплат розміром у 30 000 грн та негайно погасити борг перед родинами загиблих на фронті.
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