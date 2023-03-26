Біля українського узбережжя здетонувала міна. Ще одну вдалось знешкодити (фото)

Біля одного з пляжів Одеської області виявили дві міни, одну з яких вдалось контрольовано знищити.
Про це повідомили в ОК «Південь».
Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька будівель. Через обмеження доступу до об’єкта там не було людей, і ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 25 березня у селі Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік.
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