Біля українського узбережжя здетонувала міна. Ще одну вдалось знешкодити (фото)

Біля одного з пляжів Одеської області виявили дві міни, одну з яких вдалось контрольовано знищити.

Про це повідомили в ОК «Південь».

Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька будівель. Через обмеження доступу до об’єкта там не було людей, і ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 25 березня у селі Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік.

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