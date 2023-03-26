Мешканцям деокупованих територій виплатили понад 323 млн грн допомоги

У межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій за сім місяців мешканцям звільнених територій України виплатили 323,7 млн грн допомоги.

Проєкт одноразових виплат стартував у вересні 2022 року і все ще триває, повідомили у Мінреінтеграції.

Станом на 23 березня 2023 року допомогу готівкою у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 155 тис. громадян на територіях Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.

Також завдяки Міжнародній організації з міграції понад 39 тис. осіб отримали по 2200 гривень допомоги на місяць. Кожна людина отримує такі виплати протягом трьох місяців.

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