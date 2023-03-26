На Луганщині українські захисники ліквідували позицію окупантів (відео)

Прикордонники разом з артилеристами знищили у Луганській області позицію окупантів та ліквідували двох росіян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Захисники зазначали, що аеророзвідка прикордонників під час роботи помітила позицію окупантів з багатоцільовим транспортером. Координати передати артилеристам ЗСУ.

Українські військові відразу поцілили у ціль та знищили російський бронетранспортер та двох окупантів.

Раніше протитанкісти батальйону «Волат» показали, як знищили оборонну точку ворога.

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