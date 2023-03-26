Петиція з проханням започаткувати День вшанування захисників Маріуполя набрала необхідну кількість голосів

Петиція про запровадження Дня вшанування захисників Маріуполя на сайті Офісу президента набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її повинен розглянути Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Ініціатором петиції стала дружина одного з командирів оборонців Маріуполя Дениса «Редіса» Прокопенка Катерина. Петицію зареєстровано 23 березня.

Жінка зазначила, що оборона міста дала змогу Україні виграти час, перегрупувати війська, отримати західне озброєння, мобілізувати резерви та не дати росіянам розвинути успіх на інших ділянках фронту.

Оборону за наказом президента завершили 20 травня — саме цей день пропонують зробити Днем вшанування захисників Маріуполя.

Оборона Маріуполя: що відомо

З початку повномасштабного вторгнення за Маріуполь точилися запеклі бої. Російські окупанти обстрілювали місто забороненими боєприпасами та щодня здійснювали по кілька авіанальотів. Місто опинилося в облозі вже у перші дні війни.

Кілька місяців захисники Маріуполя оборонялися у повному оточенні. Зрештою вони зайняли оборону на заводі «Азовсталь». Тривалий час велися перемовини про можливе їхнє звільнення, і 16 травня президент Володимир Зеленський віддав наказ здаватися у полон. Протягом кількох днів з «Азовсталі» вийшли понад дві тисячі українських військових. За домовленостями росіяни потім мали їх обміняти.

У вересні 2022 року Україні вдалося звільнити перших оборонців Маріуполя, а також пʼятьох їхніх командирів: Дениса «Редіса» Прокопенка, Святослава «Калину» Паламара, Сергія «Волину» Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлега.

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