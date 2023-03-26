Британський актор Орландо Блум відвідав в Україні центр підтримки дітей (фото)

Британський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум приїхав в Україну та відвідав центр підтримки дітей.

Про це він Блум повідомив у своєму Instagram.

Актор розповів, що прибув до України вперше з 2016 року. Цього разу він відвідав один із центрів підтримки дітей «СПІЛЬНО», який створили за підтримки «ЮНІСЕФ». У такому центрі можуть гратися, навчатися, займатися творчістю та отримувати психосоціальну підтримку, переводячи увагу з війни.

Блум зазначив, що хоча в Україні є понад 180 таких центрів, він відвідав той, який розташований під землею — на станції метро.

«Дітям в Україні потрібно повернути дитинство», — заявив актор.

Орландо Блум є популярним актором завдяки ролям Леґоласа у трилогії «Володар перснів» та Вільяма Тернера у фільмах «Пірати Карибського моря».

Нагадаємо, у червні 2022 року Україну відвідав голлівудський актор та режисер, а також посол доброї волі Управління верховного комісара ООН у справах біженців Бен Стіллер. У Києві він зустрівся з Володимиром Зеленським.

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