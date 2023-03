Росія заохочує чоловіків воювати в Україні, щоб не оголошувати мобілізацію — AP

У росії триває нова кампанія з пошуку новобранців для поповнення сил для війни проти України. Російських чоловіків заохочують вступати до війська грошовими бонусами та пільгами.

Про це пише видання Associated Press.

Російський уряд заохочує чоловіків піти добровольцями або в тимчасових пунктах вербування, які з’являються в різних регіонах, або за допомогою телефонних дзвінків від службовців військової служби.

Таким чином, згідно з нещодавньою доповіддю американського центру Institute of the Study of War, рф може «уникнути офіційного оголошення другої хвилі мобілізації» після того, як перша виявилася настільки непопулярною.

Уряд наказав місцевій владі залучити певну кількість добровольців. Деякі посадовці оголосили про створення центрів вербування, аби змусити чоловіків підписувати контракти, які дозволяють їх відправляти у бій як професійних військових.

Оголошення з’явилися на державних веб-сайтах і в соціальних мережах державних установ і організацій, зокрема бібліотек і шкіл.

Наприклад, муніципальна адміністрація на заході Ярославської області пообіцяла одноразову премію близько $3800 за реєстрацію, а якщо чоловіка відправлять в Україну — місячну зарплату до $2500 та близько $100 на день за «участь в активних наступальних операціях» і $650 «за кожен кілометр просування в складі штурмових груп».

У оголошенні говорилося, що солдат також отримає пільги в сплаті податків і кредиту, пільговий статус вступу до університету для своїх дітей, щедру компенсацію сім’ї, якщо він буде поранений або загине у бою, а також статус ветерана війни, який несе ще більше пільг.

В Інституті вивчення війни зазначають, що нинішня призовна кампанія схожа на ту, яку проводили минулого літа, перед вересневим призовом. Тоді влада також використовувала фінансові стимули, і були створені різні добровольчі батальйони, але ця спроба явно не увінчалася успіхом, тому що Путін зрештою перейшов до часткової мобілізації. Поки невідомо, як закінчиться цьогорічна кампанія.

Раніше британська розвідка повідомляла, що рівень смертності у східних регіонах рф серед військових більший у 30 разів, ніж у Москві.

