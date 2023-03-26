З серпня Україна отримала від Франції 183 тони енергообладнання

З серпня 2022 року до сьогодні із Франції до України надійшло 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни.

Про це повідомляє Міністертво енергетики.

Серед обладнання — генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

Наприклад, у березні цього року було передано 1389 конвекторів та 11 генераторів від французької громадської організації «Електрики без кордонів».

«Отримане обладнання використовують для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи», — розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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