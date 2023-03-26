У Тульській області рф пролунав потужний вибух, двоє людей постраждали (фото)

У неділю, 26 березня, у місті Кірєєвськ Тульської області рф пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють про вирву глибиною 5 метрів, двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє пропагандистське видання «», а також місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, вибух пролунав приблизно о 15:15 у Кірєєвську (місто за 35 км від Тули). За їхніми словами, «бавовну» було чутно на все містечко: тремтіли стіни та вікна, також вибух чули за 30 км від міста.

Після цього жителі виявили воронку поблизу житлових будинків, самі будинки також постраждали, у багатьох жителів вибило вікна.

Попередньо, відомо про двох постраждалих: хлопця і дівчину.

Також жителі опублікували відео з деталлю, ймовірно, дрона, що вибухнув у місті. Місцеві стверджують, що саме БПЛА став результатом вирви.

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