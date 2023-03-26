В українському МЗС відреагували на заяви путіна про ядерну зброю на території білорусі

Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з заявами рф про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Наголошується, що наміри розміщення на території білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього.

У МЗС закликають держав Групи Семи та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії.

Крім того, зазначається, що Україна очікує на ефективну протидію ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема й як постійних членів Ради Безпеки ООН, та вимагає негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

«Росія вчергове підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та попередження війни, а не інструментом погроз та залякування. Світ має об’єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації», — наголосили в МЗС.

Україна також закликала білорусів не допустити розміщення тактичного ядерного озброєння на території їхньої країни.

Ядерна зброя в Білорусі : що відомо

25 березня володимир путін заявив, що росія уклала угоду з сусідньою білоруссю про розміщення на її території тактичної ядерної зброї у відповідь на постачання Україні снарядів із збідненим ураном.

За його словами, білоруський диктатор Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні.

За словами російського диктатора, такий крок не порушить угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Будівництво сховища планують закінчити 1 липня. Там нібито росія хоче розмістити свої тактичні ядерні боєприпаси.

У США стримано зазначили, що росія і білорусь обговорювали подібну угоду минулого року. Але наразі немає жодних ознак того, що Кремль планує застосувати свою ядерну зброю.

Своєю чергою, МЗС Німеччини звинуватило володимира путіна у подальшій спробі «ядерного залякування. Берлін також нагадав Білорусі про її зобов’язання бути вільною від ядерної зброї.

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