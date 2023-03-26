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Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС

26.03.2023

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі вирушив на Запорізьку АЕС, щоб оцінити стан безпеки станції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Їду на Запорізьку АЕС, аби на власні очі оцінити ситуацію з ядерною безпекою об’єкта. І надалі докладатиму зусиль для захисту атомної станції під час воєнного конфлікту та проводитиму наступну ротацію експертів МАГАТЕ на об‘єкті», — зазначив він.

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