Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі вирушив на Запорізьку АЕС, щоб оцінити стан безпеки станції.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Їду на Запорізьку АЕС, аби на власні очі оцінити ситуацію з ядерною безпекою об’єкта. І надалі докладатиму зусиль для захисту атомної станції під час воєнного конфлікту та проводитиму наступну ротацію експертів МАГАТЕ на об‘єкті», — зазначив він.
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