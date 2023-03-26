27 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

У понеділок, 27 березня, у світі відзначають Міжнародний день віскі. Це неофіційне свято, яке було затверджене 2009 року. Дату обрали на честь дня народження Майкла Джейсма Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі. Віскі вважається міцним алкогольним напоєм, який отримують з різних видів зерна. Найпопулярніші віскі розробляють у Шотландії та Ірландії. Віскі можна зберігати у закритих дерев’яних бочках не менше трьох років.

День нефролога — професійне свято лікарів-нефрологів, які спеціалізуються на лікуванні нирок і допомагають діагностувати проблему, а потім, якщо можливо, лікувати її. Нефролог піклується, щоб пацієнт зміг прожити максимально комфортне життя навіть з невиліковними хворобами нирок.

Міжнародний день театру — творче свято також вважають професійним для театральних працівників. Подія була започаткована Міжнародним інститутом театру, зокрема актором, письменником Жаном Кокто 1961 року. Дату обрали на честь першої театральної вистави, яка була поставлена у Давньому Римі. Хоча історично ця подія не була підтверджена.

Яке релігійне свято 27 березня

27 березня християни вшановують пам’ять преподобного Венедикта (Бенедикта) Нурсійського, який жив у V-VI століттях, вважається головним покровителем Європи і шанується як у православній, так і у католицькій церквах.

Також сьогодні день пам’яті митрополита Київського і всієї Руси святителя Феогноста, який помер від «чорної смерті», що лютувала в XIV столітті, але мощі його через 120 років були знайдені нетлінними.

Хто святкує іменини 27 березня

У понеділок, 27 березня, день ангела відзначають Бенедикт, Феодосій, Михайло, Ростислав.

Які історичні події відбулись 27 березня

1111 — на завершальній фазі походу руських князів проти половців відбувається битва при Сальниці, в якій Святополк Ізяславич і Володимир Мономах розбивають військо супротивника;

1664 — розстріляно українського гетьмана Івана Виговського;

1794 — Конгрес США засновує постійно діючий військовий флот Союзу;

1854 — Англія і Франція оголошують війну росії;

1860 — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн отримує патент на коркотяг;

1914 — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год;

1964 — Великий Аляскинський землетрус магнітудою 9.2, є найсильніший землетрус у Північній Америці та другий за потужністю за всю історію спостережень;

1977 — два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини;

1998 — FDA дозволяє застосування перорального засобу «Віагра» компанії Pfizer за еректильної дисфункції;

1999 — утворюють альянс Renault–Nissan–Mitsubishi;

2011 — інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві;

2014 — Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід’ємними частинами;

2020 — Північна Македонія стає 30-м членом НАТО.

Хто народився 27 березня

1870 — український і французький мікробіолог Олександр Безредка;

1886 — український живописець-авангардист, один з основоположників футуризму Володимир Бурлюк;

1911 — український правозахисник, діяч ОУН, учасник Кенгірського повстання в’язнів проти СРСР Михайло Сорока;

1916 — український вчений у галузі електротехніки Іван Чиженко;

1918 — українська художниця, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Ірина Банах-Твердохліб.

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