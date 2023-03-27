З початку року кількість російських військ у Білорусі зменшилася удвічі — ДПСУ

На території Білорусі зменшилась кількість російських військ. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Зараз, за нашими даними, трохи більше як чотири тисячі військовослужбовців збройних сил росії перебувають на території білорусі, але вони в основному залучені або на навчаннях спільних, або ж до підготовки, яка триває у Білорусі», — розповів він.

Демченко наголосив, що ця кількість дещо менша, ніж була раніше.

«Бо ті підрозділи, які пройшли підготовку, росія вивела з території Білорусі на свою територію для подальшого перекидання, в тому числі на схід нашої країни, де ведуть повномасштабні бойові дії», — пояснив прикордонник.

Нагадаємо, наприкінці січня Демченко оцінював чисельність російського угрупування у Білорусі приблизно у дев’ять тисяч військових.

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