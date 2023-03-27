Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 27 березня

За минулу добу Сили оборони знищили 610 окупантів та сім артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 27 березня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 171160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків — 3595 (+0),
- бойові броньовані машини — 6953 (+6),
- артилерійські системи — 2638 (+7),
- РСЗВ — 523 (+1),
- засоби ППО — 277 (+0),
- літаки — 305 (+0) од,
- гелікоптери — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2216 (+0),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5493 (+7) од,
- спеціальна техніка — 285 (+3).
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