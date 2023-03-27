Українські танкісти завершили навчання на британських Challenger 2

Українські військові, які проходили навчання у Великій Британії на танках Challenger 2, вже повернулися додому.

Про це пише The Guardian з посиланням на Міноборони країни.

Зазначається, що протягом кількох тижнів екіпажі пройшли тренування, як командувати, водити і злагоджено працювати на танках Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати та вражати цілі.

«Ми всі були надзвичайно вражені продемонстрованим рівнем компетентності, і ми не сумніваємося, що наші друзі використовуватимуть танки Challenger 2 найефективніше в майбутніх боях, коли вони будуть боротися за свою батьківщину», — сказав підполковник Джон Стоун, керівник навчальної місії.

Нагадаємо, Велика Британія має передати Україні 14 танків Challenger 2, 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 САУ AS90. 26 березня у Генштабі повідомили, що навчання на останніх у Британії завершує вже друга група українських артилеристів.

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