Вибухи у Мелітополі: мер заявив про удар по казармах та будівлі спецслужб рф (фото)

Зранку 27 березня у Мелітополі пролунали гучні вибухи. За словами мера Івана Федорова, густим дим піднімається на мікрорайоні поблизу кафе «Джокер» і ворожих казарм.

Потім він уточнив, що постраждала будівля, де знаходилися силові служби росіян.

Обстріл міста підтвердила і окупаційна адміністрація. Там спочатку заявили про роботу ППО, а потім повідомили, що частково зруйнована будівля багатопрофільного коледжу та пошкоджено ще кілька будівель. Постраждали нібито чотири людини.

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