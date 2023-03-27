Над українськими дітьми у Криму знущався колишній «беркутівець» — ЗМІ

Колишній співробітник «Беркуту» Валерій Астахов бив та залякував українських дітей, яких депортували до російських таборів в окупованому Криму.

Про це пише The Insider.

23 березня додому повернулися 17 дітей, яких у листопаді росіяни вивезли на «відпочинок» на півострів. Замість обіцяних 10 днів вони там пробули півроку.

Діти скаржилися на погані умови та неякісну їжу, а частина з них зіткнулася із жорстким поводження. 16-річний Віталій розповів, що їх били, погрожували та тримали в підвалі. На фото він узнав головного кривдника. Ним виявився саме Астахов.

За словами хлопця, дівчинку з Херсону вдарили залізним ціпком з такою силою, що у неї на спині залишився «синяк смужкою». У таборі «Дружба» в Євпаторії Астахов відводив дітей у підвал, показував цей ціпок і погрожував, що за підтримку України битиме.

«Він казав: «Закрию в підвалі, там сидітимете, підпорядковуватиметеся мені», — розповів 16-річний Віталій.

У 2014 році росЗМІ писали, що Астахов уже вивозив дітей зі Словʼянська до Ростовської області. Тоді вивезли 38 людей, у тому числі 21 дитину віком від 2 місяців до 12 років.

Валерій Астахов служив у МВС України, але після анексії Криму взяв громадянство росії і перейшов на службу до МВС рф у Євпаторії.

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