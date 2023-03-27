СБУ затримала агентів фсб, які готували ракетні удари по залізниці

Служба Безпеки знешкодила агентурну групу фсб, яка готувала ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці і підбирала кадри в адміністрації окупантів.

За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками фсб до початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило восьмеро місцевих жителів. Один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата та посвідчення журналіста.

Після 24 лютого минулого року фсб «активувала» свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Харківської та Донецької областей. Особливо їх цікавили маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння.

Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.

Крім того, під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї вони підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій.

Контррозвідники СБУ затримали чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо переховуються на території рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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