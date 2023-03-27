Росія спричинила майже 144 мільярдів доларів збитків інфраструктурі України

Станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, збільшилася ще на $6 млрд і складає $143.8 млрд (за вартістю заміщення).

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За оцінкою експертів проєкту KSE «Росія заплатить» продовжують зростати збитки таких сфер як інфраструктура, освіта, енергетика, транспорт, торгівля та охорона здоров’я, передає Amazing Ukraine.

KSE Institute оприлюднив річний звіт про збитки, нанесені Україні у війні, яку розпочала Росія. З повною версією якого можна ознайомитися на сайтах Київської школи економіки та проекту «Росія заплатить».

Оцінка здійснена в рамках Національної ради з відновлення України від наслідків війни спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством охорони здоров’я, Мінреінтеграції та у співпраці з іншими профільними міністерствами та Національним банком України.

Сума збитків від руйнувань житлового фонду на рівні $53.6 млрд. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

На другому місці за сумою завданих збитків — сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збитки цієї сфери оцінюються у $36,2 млрд. Протягом цього часу через війну було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи. За даними Мінрозвитку громад та інфраструктури, за 2022 рік на дорогах державного значення було відновлено проїзд через 78 мостів. Найбільше відновлено в Київській (20 з 24 об’єктів) та Чернігівській (20 з 27 об’єктів) областях. У 2023 році відновлено проїзд 2 мостовими переходами у Миколаївській та Харківській областях.

У нових обрахунках вперше додана сума збитків завдана лісам України, яка за підсумками першого року повномасштабної війни, складає $4.5 млрд.

Через війну, розпочату росією, продовжуються пошкодження та руйнування освітніх закладів — таких наразі 3170. З-поміж них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 — дошкільної, 528 — вищої. Станом на кінець лютого 2023 року на $300 млн у порівнянні з грудневими обрахунками зросли збитки сфери освіти — до $8.9 млрд.

Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких складає $8.1 млрд. Збільшення оцінки втрат відбулось щодо раніше завданих збитків ядерній енергетиці, а також у зв’язку з оновленням розрахунків про пошкодження об’єктів з транспортування природного газу.

Ще на $2.1 млрд зросла сума прямих втрат, завдана агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. Наразі оцінка збитків цієї сфери складає $8.7 млрд.

На кінець лютого 2023 року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. У порівнянні з обрахунками на кінець 2022 року кількість таких авто зросла на 28.5 тисяч. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223.4 тис автомобілів на $3.1 млрд.

Збільшилися також прямі витрати сфер торгівлі та охорони здоров’я. За обрахунками експертів проєкту на кінець зими 2023 року сума збитків, завдана торгівлі зросла до $2.6 млрд. А медичній галузі завдано руйнувань інфраструктури ще на $100 млн, відтак загальні прямі збитки цієї сфери оцінюються у $1.8 млрд.

Водночас в останніх підрахунках експерти проєкту KSE «Росія заплатить» знизили оцінку збитків промисловості та підприємств з $13 млрд станом на грудень 2022 року до $11.3 млрд на кінець лютого 2023-го. Зменшення відбулось через переоцінку статусу підприємств після надходження оновленої інформації про результати пошкоджень активів після обстрілів. Окремі підприємства були перекласифіковані та згодом увійдуть до розрахунків втрат інших секторів економіки.

В межах проєкту спільно з командою KSE Institute працюють волонтери з Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, Трансперенсі Інтернешнл Україна, Прозорро.Продажі, Prozorro, Української ради торгових центрів, CoST Ukraine, Вкурсі Агро, TVIS Ukraine, Асоціація ритейлерів України, Culver Aviation, Центр розвитку інновацій.

Підготовка цього звіту повністю фінансується урядом Великої Британії (UK Aid). Цей аналіз також став можливим завдяки підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Оцінка та її результати не обов’язково відображають погляди уряду Великої Британії, уряду Сполучених Штатів Америки, а також Агентства США з міжнародного розвитку.