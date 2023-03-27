Путін не хоче домовлятися про мир – Шольц

Російський президент Володимир Путін не шукає шляхів для завершення війни в Україні шляхом мирних переговорів.

Як передає Amazing Ukraine, про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту Євросоюзу.

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“Ні. Це фейкові новини, які поширюються у світі правими комунікаційними мережами, але не мають нічого спільного з реальністю”, – відповів Шольц на запитання, чи з боку глави Кремля були спроби сісти за стіл переговорів, про які не відомо широкому загалу.

При цьому Шольц запевнив, що продовжить говорити з Путіним у разі необхідності, як це робив раніше. Водночас він констатував: “Цілком зрозуміло те, як ця війна може завершитися: Росія має вивести свої війська. Це стане основою можливості встановлення справедливого миру в Україні та запобігання досягненню Росією її імперських цілей”.

Канцлер зазначив, що лідери держав ЄС запевнили президента Володимира Зеленського в солідарності, якої Україна потребує, і яка триватиме стільки часу, скільки це буде потрібно. Так, за словами Шольца, на саміті Євросоюзу інтенсивно обговорили питання забезпечення постійного та достатнього постачання боєприпасів, необхідних Україні. При цьому Німеччина пропонує приєднуватися до контрактів, які укладаються владою з промисловістю, партнерами з інших країн. Це має сприяти збільшенню виробництва.