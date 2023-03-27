У США не бачать ознак переміщення ядерної зброї рф до Білорусі

27 березня речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак того, що росія перекидає або збирається перекинути тактичну ядерну зброю на територію Білорусі.

Як передає Amazing Ukraine, про це він заявив в етері телеканалу CBS.

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“Ми не бачимо жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або почав хоч якесь переміщення ядерної зброї. Насправді ми не бачимо також жодних ознак того, що він (путін, – ред.) збирається використати ядерну зброю в Україні. Очевидно, ми кажемо, що ядерну війну не слід розпочинати, її неможливо виграти, це стане точкою неповернення”, – каже Кірбі.

Речник також сказав, що деякі ЗМІ припускають, що ця заява путіна про переміщення ядерної зброї пролунала після заяви Британії, яка збирається передати Україні снаряди зі збідненим ураном.

“Але від них немає радіоактивної загрози і це звичайні боєприпаси. Навіть росія такі самі використовує. Якщо це і є виправдання, то це просто “солом’яна людина”, бо немає проблем з радіоактивністю”, – додав він.

Варто зауважити, що 25 березня президент рф владімір путін заявив про плани розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Тоді ж він зазначив, що робить це нібито на прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За словами путіна, вже 1 липня у Білорусі повинні завершити побудову сховища для ядерної зброї.