Зеленський 30 березня виступить у парламенті Австрії

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 березня, під час відеовключення виступить з промовою у Національній раді Австрії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Глава Української держави виступить із відеозверненням не під час чергового засідання нижньої палати австрійського парламенту, а у рамках так званого “парламентського заходу” на запрошення президента Національної ради Вольфганга Соботки. Це пов’язано з тим, що виступ Зеленського у рамках сесії продовжувала блокувати крайнє права та проросійська Австрійська партія свободи (FPÖ).

Заплановано, що захід відкриється о 09:05, після чого відразу відбудеться виступ Президента України. Надалі пройдуть дебати, у рамках яких виступлять представники парламентських фракцій.

Також очікується, що у четвер, на пленарному засіданні Національної ради Австрії, яке відбудеться одразу після “парламентського заходу” з промовою Зеленського, буде розглянуто питання про надання українським вимушеним переселенцям необмеженого доступу до австрійського ринку праці.

Таким чином, Австрія стане однією з останніх країн-членів ЄС, у парламенті якої виступив з промовою український лідер. Наразі з 27 країн Євросоюзу, окрім Австрії, лише Болгарія та Угорщина поки не надали Президенту України такої можливості.

Раніше у березні 2022 року парламентські партії Австрії не спромоглися досягти згоди щодо запрошення Президента України Володимира Зеленського для виступу у Національній раді. З такою ініціативою виступила ліберальна партія “Neos”, однак це не знайшло підтримку з боку правопопулістської та проросійської “Австрійської партії свободи”, а також зволікаючу позицію зайняли у Соціал-демократичній партії Австрії (SPÖ). Така поведінка двох парламентських партій викликала значну критику в австрійському суспільстві та з боку окремих політичних сил. Президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка тоді заявляв про готовність запросити українського лідера для виступу, як тільки між фракціями буде згода щодо цього.

Проросійська Партія свободи не підтримала й відеозвернення Президента України у четвер та, вочевидь, не братиме участь у “парламентському заході”, коли виступатиме український лідер. Очільник партії Герберг Кікль заявив, що виступ “представника воюючої сторони в самому серці нашої демократії” є порушенням нейтрального статусу Австрії.

Президент Національної ради Вольфганг Соботка в інтерв’ю інформагентству АРА заявив, що не очікує “турбуючого вогню” з боку FPÖ під час відеовиступу Президента України 30 березня. За його словами, він не сприйме “словесних атак”.

Соботка наголосив, що напад росії на Україну є незаконним згідно з міжнародним правом, і саме тому Австрія продемонструвала “дуже чітку солідарність” з Україною. За його словами, необхідним є “чітке засудження, чітка європейська солідарність, чітке зобов’язання, що воєнні злочини будуть розглянуті міжнародним судом”.

Голова Національної ради також додав, що у будь-якому випадку президент рф володимир путін не отримає шансу виступити перед австрійським парламентом, навіть якщо гіпотетично захоче. “Ми тут не для того, щоб роздувати найрізноманітніші думки. Ми не повинні перекручувати факти. Не може бути права виступати в австрійському парламенті для того, хто виправдовує воєнні злочини або, можливо, навіть віддавав накази про їх вчинення”, – заявив він.