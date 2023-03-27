Протести в Ізраїлі: з чого все почалося та що відбувається зараз

В Ізраїлі різко масштабувалися протести проти скандальної судової реформи уряду Біньяміна Нетаньяху. Профспілки одна за одною оголошують страйк, а на вулиці виходять десятки тисяч протестуючих.

Chas News розповідає, що зараз відбувається у країні.

З чого почалися протести в Ізраїлі

Масові протести почалися в Ізраїлі ще у січні після початку роботи нового уряду на чолі з Біньяміном Нетаньяху. Він повернувся до влади після півторарічного перебування в опозиції. Нетаньяху спирається на підтримку ультраправих та ультраортодоксальних партій, його уряд називають найбільш правим в історії країни.

Особливе невдоволення у суспільстві викликала судова реформа, запропонована міністром юстиції Ярівом Левіним. Вона має розширити повноваження Кабінету міністрів щодо відбору суддів Верховного суду та обмежити повноваження судового органу щодо ветування законів.

На думку опозиції, такий крок ускладнить розмежування гілок влади в країні, а також потенційно може допомогти Нетаньяху уникнути вироку суду у корупційній справі, розгляд якої триває.

20 лютого парламент схвалив відповідний законопроєкт у першому читанні. На знак протесту на вулиці міст неодноразово виходили від кількох десятків до кількох сотень тисяч протестуючих.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав Нетаньяху досягти компромісу зі своїми політичними опонентами та відтермінувати суперечливу судову реформу. Однак 15 березня прем’єр відхилив цю пропозицію.

Активізація протестів: відставка міністра оборони та рішення профспілок

25 березня міністр оборони Йоава Галлант став першим членом уряду, який фактично підтримав протестуючих. Він закликав премʼєра, який тоді перебував у Британії, зупинити судову реформу, щоб детальніше обговорити її й досягти компромісу з опонентами.

Наступного дня Нетаньяху у відповідь відправив Галланта у відставку, заявивши, що той діяв «за спиною уряду».

Це рішення спровокувало ще більші протести. У ніч на 27 березня на вулиці міст вийшли за різними оцінками до 600 тисяч протестуючих. У Тель-Авіві спалахнули сутички з правоохоронцями, які застосували проти мітингарів водомети та кінну поліцію.

Зранку президент Іцхак Герцог знову звернувся до правлячої коаліції із закликом зупинити розгляд скандального законопроекту.

«Сьогодні вночі ми бачили дуже складні сцени. Я звертаюся до прем’єр-міністра, уряду та членів коаліції: емоції складні та болючі. Глибока тривога охоплює народ. Безпека, економіка, суспільство все перебуває під загрозою», — заявив він.

Тим часом до протестів вирішили приєднатися профспілки. Голова Гістадрута (найбільшого об’єднання профспілок) Арнон Бар-Давид заявив про підготовку до загального страйку, якщо уряд не зупинить реформу.

Тим часом профспілка лікарів оголосила про початок страйку вже з 28 березня. Аналогічне рішення також прийняла профспілка працівників ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон. При цьому її голова Пінхас Ідан одночасно є членом партії «Лікуд» — політичної сили Нетаньяху. Аеропорт вже припинив роботу.

Навіть адвокат прем’єра Боаз Бен-Цур пригрозив перестати захищати його у суді у корупційній справі, якщо уряд не зупинить реформу.

Водночас партнери Нетаньяху по коаліції виступають категорично проти такого рішення. Релігійна сіоністська партія заявила, що зупинка реформи стане «капітуляцією перед насильством, анархією та тиранією меншості». Ітамар Бен-Гвір, міністр національної безпеки та водночас лідер партії «Оцма єгудіт», пригрозив покинути уряд у разі замороження розгляду законопроекту.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що 27 березня Нетаньяху має виступити із звернення до суспільства, під час якого може оголосити про заморожування реформи. Однак після ультиматумів партнерів по коаліції він скасував виступ.