У Маріуполі партизани підірвали авто начальника окупаційної поліції (фото)

Зранку 27 березня у Маріуполі підірвали авто начальника окупаційної поліції у місті Михайла Москвіна.

Першим про вибух повідомила Маріупольська міськрада. Потім цю інформацію підтвердили окупанти.

За даними росЗМІ, Москвін знаходився поряд з авто у момент вибуху та отримав легку контузію.

Водночас Маріупольський спротив, який організував замах, заявив, що Москвін «щонайменш по дорозі до кобзону».

Партизани розповіли, що Москвін раніше працював у Макіївському міському управлінні МВС і у 2014 році приєднався до лав бойовиків. Він служив у їхніх збройних формуваннях, а потім у «міністерстві державної безпеки» та «міністерстві внутрішніх справ», очолював штаб «окремої артилерійської бригади днр».

Згодом росіяни призначили його начальником окупаційної поліції у Маріуполі.

«Пересувався по Маріуполю на Тойтоа Корола білого кольору або Міцубісі Паджеро сірого кольору. Якщо й вижив, то ненадовго. Та й навряд)))», — повідомив Маріупольський спротив.

Партизани також розповіли, що замах на Москвіна готували кілька місяців та показали фото спостереження за автом окупанта. При цьому вони стверджують, що вибухівки заклали поряд з авто, а не під нього, як кажуть росЗМІ.

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