Окупанти обстріляли Слов’янськ ракетами з «С-300»: є загиблий та багато поранених (фото)

27 березня російські війська обстріляли Слов’янськ двома ракетами із ЗРК «С-300». Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула. Також відомо про 25 поранених.

«Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків — такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов’янська», — розповів Кириленко.

Одночасно із Слов’янськом дві ракети «С-300» влучили Дружківці у дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.

За попередньою інформацією, внаслідок цього удару жертв та постраждалих на даний час немає.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.