В Авдіївку заборонили в’їзд усім цивільним, враховуючи волонтерів та журналістів

Авдіївка на Донеччині опинилась у червоній зоні воєнної небезпеки, у зв’язку з чим цивільним заборонено її відвідувати.

Про це повідомив у відеозверненні Віталій Барабаш, очільник міської військової адміністрації.

«Панове журналісти, волонтери, фіксери, зверніть увагу! Відвідування міста ЗАБОРОНЕНО. Заради вашої ж безпеки», — зазначив Барабаш.

Він додав, що наказ було отримано у зв’язку із загостренням ситуації у місті та навколо нього. Голова МВА закликав журналістів не намагатись пробратися в Авдіївку під виглядом волонтерів. За його словами, місто всім забезпечене.

Днем раніше Барабаш повідомляв, що місто знищують ракетами та артилерією і закликав місцевих жителів виїхати. Невдовзі з Авдіївки вивезуть комунальні служби, і вони більше не будуть обслуговувати генератори та мобільну вишку. В місті не буде ні електрики, ні мобільного зв’язку.

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