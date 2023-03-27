На Одещині ліквідували корупційну схему, пов’язану із «зерновою угодою»

Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Учасники оборудки вимагали хабарі у компаній, які експортують продовольство в межах «зернової угоди». За це «гарантували» зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції.

СБУ задокументувала два епізоди отримання майже 400 тис. грн хабаря. За тонну експорту зловмисники вимагали «данину» у розмірі 40 американських центів.

Посереднику, який отримував кошти, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд засудив до 4,5 років в’язниці колишнього посадовця Міноборони, який намагався підкупити аудитора.

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