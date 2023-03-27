Шість областей України розпочали відключення від опалення — «Нафтогаз»

У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях розпочали відключення споживачів від опалення.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. У частині областей погодні умови дозволили це зробити раніше, ніж було заплановано», — зазначив очільник компанії.

Чернишов додав, що зараз очікують на зниження температури повітря, але після цього опалення почнуть поступово відключати й в інших областях.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.