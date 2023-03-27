Місячний календар на квітень 2023: коли новий і повний Місяць

Місяць — не лише романтичний сусід Землі, але й сильне астрономічне тіло, фази якого впливають на усе живе на нашій планеті.

Chas News публікує місячний календар на квітень 2023 року і нагадує, що варто і чого не варто робити у новий і повний Місяць.

Повний місяць у квітні 2023

Повний місяць у квітні 2023 припадає на 6 квітня о 6:34 за Києвом.

Як повний Місяць впливає на людину

Найбільший вплив повний Місяць чинить на жінок та психологічно неврівноважених людей. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Новий Місяць у квітні 2023

Новий, молодий Місяць, або молодик — це фаза Місяця, коли його екліптична довгота майже збігається із екліптичною довготою Сонця. Простіше кажучи, Сонце, Місяць і Земля знаходяться приблизно на одній прямій. «Приблизно», тому що коли вони розташовані точно на одній прямій — це вже сонячне затемнення. А так новий Місяць з Землі виглядає тоненьким серпом, який з кожною добою зростає.

У квітні 2023 року новий Місяць припадає на 20 квітня о 6:12 за Києвом

Як новий Місяць впливає на людину

Під час молодика на людей впливає особливий енергетичний імпульс. В цей час добре планувати і починати нові справи, позбавлятися поганих звичок і старих образ. Новий Місяць — це початок, отже залишати в минулому погане і опановувати хороше.

Астрологи радять в цей час спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. І навпаки: недобрі наміри і помисли на молодика можуть призвести до неприємностей.

Фази Місяця квітень 2023

1—5 квітня: зростаючий Місяць

зростаючий Місяць 6 квітня: повний Місяць

повний Місяць 7—19 квітня: спадний Місяць

спадний Місяць 20 квітня: новий Місяць

новий Місяць 21—30 квітня: зростаючий Місяць.

Місячний календар квітень 2023: сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі місячні дні для початку нових справ у квітні 2023 року: 3, 4, 21, 25—27, 30.

місячні дні у квітні 2023 року: 3, 4, 21, 25—27, 30. Енергетично сприятливі дні за місячним календарем: 3, 4, 7, 10-12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 25—27, 30

дні за місячним календарем: 3, 4, 7, 10-12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 25—27, 30 Несприятливі місячні дні для початку нових справ у квітні 2023 року: 16, 19, 23.

місячні дні у квітні 2023 року: 16, 19, 23. Енергетично несприятливі дні у квітні 2023 року: 16, 19, 23.

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