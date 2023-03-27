У Харкові ремонтують 50 будинків, пошкоджених російськими обстрілами

У Харкові зараз тривають ремонтні роботи у 50 будинках, пошкоджених російськими обстрілами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: Мінцифри залучає до кіберзахисту міжнародну розвідувально-аналітичну компанію

«Минулого року у Харкові «реанімували» близько 200 будинків. У деяких провели капітальний ремонт, у частині — поточний. Цього року роботи тривають більш ніж у 50 будинках», – сказав перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Олексій Богач.

Ця цифра збільшуватиметься, оскільки зараз лише початок року, зазначив посадовець.

За його словами, реконструкцією та ремонтами займаються більше десяти будівельних компаній, а також міські комунальні підприємства.

Значна частина витрат під час ремонтів – скління вікон.

«Місто Харків за той рік посклило близько 75 000 штук. Якщо у квадратних метрах, то це близько 150 000 метрів квадратних мешканцям ми допомогли зі склінням. Зараз, повірте, всі заводи, всі, хто виробляє скло, всі працюють на цю тему. Це непросто: потрібно і в Харківську область, і в інші області. Це питання дуже складне, але місто працює над цим. Щоб стати в цю чергу, люди пишуть заяву, ми вносимо в базу, працюємо з цим», – пояснив Богач.

Як повідомлялося, у Харкові 5200 будинків були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. З них 450 — зі значними пошкодженнями і 49 будинків практично знищені. Всі пошкоджені будинки пройшли перший етап технічного обстеження. Експертизи другого та третього рівнів тривають по сотням об’єктів.