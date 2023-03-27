Кубраков назвав пріоритетні напрями відновлення України

Потреба у відновленні України становить 411 мільярдів доларів, а пріоритетними напрямками стануть критична інфраструктура, житло та важливі соціальні й транспортні об’єкти.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«Потреба у відновленні загалом становить 411 мільярдів доларів. У пріоритеті – відбудова критичної інфраструктури, житла та важливих соціальних і транспортних об’єктів. Тут ми потребуємо підтримки міжнародних партнерів, як фінансової, так і матеріально-технічної», – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Зазначається, що пряма шкода за підсумками першого року війни становить 135 мільярдів доларів, а завдані збитки — близько 290 мільярдів доларів.
Найбільша пряма шкода була завдана у таких сферах: житло – 50,4 мільярдів доларів; транспорт – 35,7 мільярдів доларів; торгівля та промисловість – 10,9 мільярдів доларів; енергетика та видобувна галузь – 10,6 мільярда доларів; сільське господарство – 8,7 мільярда доларів.
Найбільше коштів на відновлення потребують транспортна сфера (понад 22% загальної потреби відновлення), житлова (майже 17%) та енергетика (понад 11%).
«Ми формуємо цифрову екосистему, яка забезпечить повну прозорість та відкритість усіх процесів, пов’язаних з відбудовою. Зокрема, йдеться про створення Електронної системи управління відбудовою, яка дозволить міжнародним партнерам та громадськості відстежувати кожен етап реалізації проєктів відновлення», – додали в міністерстві.
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