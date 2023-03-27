На Чернігівщині відкрили рух двома відбудованими мостами

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відновило у Чернігівській області два мости для покращення сполучення з українськими регіонами. Один на дорозі Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, інший – на автошляху Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: Мінцифри залучає до кіберзахисту міжнародну розвідувально-аналітичну компанію

«Відновлення повноцінного руху мостами на дорозі Р-69 та М-01 у комплексі дозволяє налагодити якісне сполучення між Черніговом та громадами на протилежному боці Десни та між Черніговом та Києвом. Для області, де в результаті російської агресії було зруйновано 27 штучних споруд, це суттєво пришвидшить пасажирські перевезення, збільшить вантажообіг та допоможе повернути нормальне життя жителям Чернігівщини», – йдеться в повідомленні.

Відтепер транспорт може їхати по відновленому мосту через річку Білоус на дорозі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Це один з мостів, що забезпечує транспортний зв’язок Чернігова з Києвом по об’їзній обласного центру. Це основний маршрут для руху вантажного транспорту.

Відкрито також рух металевим модульним мостом через річку Жовідь на трасі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, переданий Чернігівщині від французької гуманітарної місії.

Як повідомлялось, у грудні Агентство відновлення отримало від Франції як гуманітарну допомогу 3 металеві модульні мости для встановлення на критично важливих маршрутах.

Роботи з монтажу перших двох мостів завершено у лютому. На початку березня відбулось проведення випробування штучних споруд перед введенням в експлуатацію. Третій міст дорожники встановлять після того, як спаде рівень води на Десні.