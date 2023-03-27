Боксер Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною (фото)

Український боксер Василь Ломаченко опублікував в Instagram відео, у якому порівняв Україну та нацистську Німеччину.

В ролику використані фото бомбардувань німецькими нацистами київських храмів. До відео боксер приписав слова: «Хто слідує за тими, хто вводить розкол, не успадкує Царства Небесного. Хто дотримується чужого вчення, не співчуває стражданням Христа».

Так Ломаченко спробував порівняти чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Instagram-сторінка спортсмена заблокована в Україні.

Нагадаємо, заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив, що монахи УПЦ МП мають покинути територію святині до 29 березня. У церкві з цим не згодні.

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