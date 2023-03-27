У Львові викрили зрадницю, яка збирала дані про ЗСУ під виглядом переселенки

СБУ затримала у Львові ворожу інформаторку, яка збирала дані про ЗСУ під виглядом переселенки.

Жінка виявилась мешканкою Миколаївщини, чий брат також є зрадником, якого нещодавно затримали. Зловмисницю завербували у жовтні 2022 року, вона збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.

Жінка вдавала із себе за переселенку з прифронтових районів півдня України. Її своєчасно затримали на спробі передачі розвідінформації агресору.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру а фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Нещодано контррозвідка СБУ викрила російського агента у Миколаївській області. Ним виявився контрактник однієї з військових частин.

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