Кількість населення Землі зростатиме до середини століття, а потім різко скоротиться — вчені

Дослідники опублікували звіт, у якому заявили, що кількість населення Землі може сягнути свого піку в середині століття, а потім різко скоротитись.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Римського клубу, чисельність населення на планеті сягне 8,8 млрд до середини 21 століття, а потім скоротиться до 7,3 млрд у 2100 році. Пік може настати ще раніше, якщо уряди країн сприятимуть підвищенню середнього доходу та рівня освіти.

Вчені вважають, що нові прогнози є позитивними для світової екології. Оскільки зменшення кількості населення сприятиме зменшенню тиску на природу та клімат.

При цьому скорочення популяції може створити нові проблеми, наприклад, падіння чисельності робочої сили та збільшення навантаження на медичну систему. Також у найближчі століття можливі соціальні колапси, особливо, у вразливих економіках.

При більш оптимістичному сценарії уряди по всьому світу можуть підвищити податки для багатих та інвестувати в освіту та рівність. При такому розвитку подій кількість населення може сягнути максимуму у 2040 році, а в 2100 скоротитись до 6 млрд. Це також допоможе клімату, адже сценарій передбачає скорочення викидів парникових газів на 90% у 2050 році у порівнянні з 2020.

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