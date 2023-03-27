Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2 — Spiegel

В Україну прибули всі вісімнадцять танків Leopard 2, які Німеччина обіцяла передати в межах військової допомоги.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними виданням, останні машини передали наприкінці минулого тижня, і нещодавно їх бачили на українському кордоні. Також Spiegel пише, що танки надійшли з великим пакетом озброєння та запчастин.

Днями стало відомо, що Норвегія вже передала Україні вісім танків Leopard 2A4NO та чотири машини забезпечення.

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