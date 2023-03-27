В Україні у 2022 році значно впав рівень підроблення гривневих банкнот

Рівень підроблення банкнот гривні за результатами 2022 року знизився більше ніж втричі.

Про це повідомили в Національному банку України.

За підсумками минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року — близько 7,1 банкноти). У країнах ЄС цей показник вищий вшестеро та становить приблизно 13 банкнот євро.

Найчастіше у 2022 році підробляли банкноти старого зразка трьох номіналів:

500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);

200 грн (45% та 26% відповідно);

100 грн (8% та 2% відповідно).

Фальсифікували в Україні й іноземну валюту:

долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);

євро (8%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти номіналів 50 та 100 доларів США, а також 50 та 100 євро.

Громадян, які мають сумніви щодо справжності банкнот, закликають передавати їх у банки, де кошти відправлять для проведення досліджень Національному банку України. Клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків, визнаних справжніми та платіжними. Підроблені банкноти вилучають без відшкодування їхньої вартості.

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