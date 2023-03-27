Росіяни увесь день обстрілюють Берислав з авіації та артилерії. Є постраждалі

У Херсонській ОВА заявляють, що Берислав 27 березня увесь день перебуває під вогнем російської авіації та артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За словами посадовця, зараз відомо про трьох постражлалих внаслідок щільних обстрілів. У двох із них тяжкі поранення, всім надають медичну допомогу.

Мешканців Бериславщини закликають перебувати в укриттях, поки обстріли не припиняться.

Нагадаємо, 27 березня російські війська обстріляли Слов’янськ двома ракетами із ЗРК «С-300».

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