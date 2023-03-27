Влада Ізраїлю відклала судову реформу, яка розколола країну

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився відкласти до літа ухвалення закону про судову реформу, що викликав масові протести в країні.

Про це пише JPost.

Зазначається, що Нетаньягу вестиме переговори щодо реформи — ймовірно, з опозицією. Партія заявила, що Нетаньягу натомість погодився на наступному засіданні Кабінету міністрів схвалити формування «національної гвардії», якого вимагав Бен-Гвір. Її буде підпорядковано Міністерству національної безпеки, очолюваному Бен-Гвір.

Раніше з’явилась інформація, що Бен-Гвір погрожував залишити уряд, що поставило б під загрозу існування коаліції, якщо Нетаньягу заморозить реформу.

Масові протести в Ізраїлі: що відомо

Реформа судової системи, про яку оголосили на початку січня, спричинила найбільшу політичну кризу в Ізраїлі за останні роки і призвела до масових протестів по всій країні.

Влада Ізраїлю хоче дати уряду можливість впливати на процес відбору суддів і обмежити право Верховного суду ухвалювати рішення, що суперечать волі виконавчої та законодавчої гілок влади. Опозиція вважає, що реформа призведе до послаблення демократії в країні.

25 березня близько 200 тис. ізраїльтян вийшли на протести в Тель-Авіві, десятки тисяч — по всій країні.

Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю закликав уряд призупинити ухвалення законодавства про зміни в судовій системі. За його словами, масові протести проти реформи становлять загрозу національній безпеці.

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