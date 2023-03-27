28 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 28 березня
Сьогодні в Чехії і Словаччині відзначають День вчителя.
А в Азербайджані — День співробітників органів національної безпеки.
Яке релігійне свято 28 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Агапія і сімох інших. Вони постраждали через християнську віру в палестинській Кесарії за імператора Діоклетіана.
День ангела 28 березня
Іменини в цей день святкують Олександр, Олексій, Михайло, Тимофій.
Які історичні події стались 28 березня
37 — після смерті Тиберія Калігула прибув до Риму й отримав від сенату найвищі повноваження
1566 — засновано місто Валлетту на Мальті.
1801 — Неаполітанське королівство передало Франції острів Ельба.
1876 — японський уряд заборонив самураям носити мечі.
1930 — у Туреччині замість грецьких назв міст Константинополь і Ангора затверджені офіційні турецькі назви — Стамбул та Анкара.
1939 — війська Франсіско Франко захопили Мадрид.
1979 — аварія на АЕС Три-Майл-Айленд в США.
Хто народився 28 березня
1472 — Фра Бартоломео, італійський художник.
1483 — Рафаель Санті, італійський художник.
1766 — Йозеф Вайгль, австрійський композитор і диригент.
1800 — Антоніо Тамбуріні, італійський баритон.
1809 — Джордж Річмонд , англійський художник.
1925 — Дмитро Гнатюк, український оперний співак.
1925 — Інокентій Смоктуновський, російський актор.
1930 — Джером Фрідман, американський фізик, дослідник кварків, лауреат Нобелівської премії 1990 року.
1936 — Маріо Варгас Льйоса, перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 року.
1986 — Леді Гага, американська співачка.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.