28 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 28 березня

Сьогодні в Чехії і Словаччині відзначають День вчителя.

А в Азербайджані — День співробітників органів національної безпеки.

Яке релігійне свято 28 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Агапія і сімох інших. Вони постраждали через християнську віру в палестинській Кесарії за імператора Діоклетіана.

День ангела 28 березня

Іменини в цей день святкують Олександр, Олексій, Михайло, Тимофій.

Які історичні події стались 28 березня

37 — після смерті Тиберія Калігула прибув до Риму й отримав від сенату найвищі повноваження

1566 — засновано місто Валлетту на Мальті.

1801 — Неаполітанське королівство передало Франції острів Ельба.

1876 — японський уряд заборонив самураям носити мечі.

1930 — у Туреччині замість грецьких назв міст Константинополь і Ангора затверджені офіційні турецькі назви — Стамбул та Анкара.

1939 — війська Франсіско Франко захопили Мадрид.

1979 — аварія на АЕС Три-Майл-Айленд в США.

Хто народився 28 березня

1472 — Фра Бартоломео, італійський художник.

1483 — Рафаель Санті, італійський художник.

1766 — Йозеф Вайгль, австрійський композитор і диригент.

1800 — Антоніо Тамбуріні, італійський баритон.

1809 — Джордж Річмонд , англійський художник.

1925 — Дмитро Гнатюк, український оперний співак.

1925 — Інокентій Смоктуновський, російський актор.

1930 — Джером Фрідман, американський фізик, дослідник кварків, лауреат Нобелівської премії 1990 року.

1936 — Маріо Варгас Льйоса, перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 2010 року.

1986 — Леді Гага, американська співачка.

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