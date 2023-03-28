Вночі окупанти запустили по Україні 15 «шахедів». Відбулось одне влучання

Вночі 28 березня російські війська атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131, 14 з яких були знищені силами ППО.

Про це повідомили у Генштабі.

У Повітряних силах зазначили, що атака «шахедів» здійснювалась з північного та південно-східного напрямку. Також було збито один розвідувальний БпЛА «Гранат-4».

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що над областю знищили два ударні безпілотники, а ще один поцілив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа на 4 тис. кв м. Минулося без постраждалих.

У повітряному просторі Києва знищили 12 дронів. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Святошинському районі виникла пожежа в будівлі магазину, її вже погасили.

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