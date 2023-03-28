Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 28 березня

За минулу добу Сили оборони знищили 570 окупантів та сім танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 28 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 171730 (+570) осіб,

танків — 3602 (+7) од,

бойових броньованих машин — 6966 (+13) од,

артилерійських систем — 2653 (+15) од,

РСЗВ — 525 (+2) од,

засоби ППО — 277 (+0) од,

літаків — 305 (+0) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2235 (+19),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5502 (+9) од,

спеціальна техніка — 287 (+2).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.