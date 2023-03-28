TikTok заважає розширити виробництво боєприпасів для України в Норвегії

Один із найбільших виробників боєприпасів у Норвегії Nammo заявив, що не може розширити виробництво через новий дата-центр TikTok.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на інтерв’ю виконавчого директора компанії Financial Times.

Мортен Брандтцег заявив, що заплановане розширення найбільшого заводу Nammo наштовхнулось на неочікувану перешкоду у вигляді дата-центру TikTok, який споживає всю надлишкову електроенергію в регіоні.

«Ми занепокоєні, що нашому зростанню заважає зберігання відеороликів із котами», — пояснив Брандтцег.

За словами директора, зараз запит на артилерійські снаряди у 15 разів вищий, ніж зазвичай. Європейська промисловість інвестує у виробництво €1 млрд, але Nammo змушена відкласти розширення через спроби TikTok покращити свій імідж за рахунок більш локального розміщення даних європейців.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.