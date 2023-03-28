В українських лісах висадили 23 мільйони нових дерев

В Україні за тиждень весняної кампанії з висадки дерев лісівники висадили майже 23 мільйони саджанців, зокрема на деокупованих територіях, в рамках програми “Зелена країна”. Так в країні висадили 3677 гектарів лісу, з яких 160,5 гектара – нові.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє державне підприємство “Ліси України” у Facebook.

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В повідомленні підкреслили, що лісівники також доповнили новими деревами попередні висадки на площі 354 гектари. Зазначається, що найбільше дерев висадили на Житомирщині – 5,9 мільйона, а також у Волинській (майже 2,5 мільйона) та Київській (2,2 мільйона) областях.

Кількість висаджених дерев по областях:

Карпатський лісовий офіс: Закарпатська – 60 тисяч; Івано-Франківська – 31 тисяча; Львівська – 290 тисяч; Північний лісовий офіс: Сумська – 348 тисяч; Чернігівська – 132 тисячі;

Подільський лісовий офіс: Тернопільська – 268 тисяч; Хмельницька – 215 тисяч; Чернівецька – 94 тисячі; Слобожанський лісовий офіс: Полтавська – 796 тисяч; Харківська – 167 тисяч;

Східний лісовий офіс: Дніпропетровська – 719 тисяч; Центральний лісовий офіс: Вінницька – 1 374 тисячі; Кіровоградська – 77 тисяч; Черкаська – 768 тисяч

Центральний лісовий офіс: Вінницька – 1 374 тисячі; Кіровоградська – 77 тисяч; Черкаська – 768 тисяч; Південний лісовий офіс: Миколаївська – 246 тисяч; Одеська – 211 тисяч;

Поліський лісовий офіс: Волинська – 2 497 тисяч; Рівненська – 5 575 тисяч; Столичний лісовий офіс: Київська – 2 254 тисяч; Житомирська – 5 963 тисячі.

В повідомленні пояснили, що кількість висаджених дерев залежить від погодно-кліматичних умов регіону.